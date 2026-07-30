Spagna, maxi rogo al confine col Portogallo brucia 11’000 ettari

Keystone-SDA

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Il maxi rogo attivo da ieri nella località di Fermoselle, nel parco naturale di Arribes del Duero, al confine fra la Comunità di Castiglia e Leon e il Portogallo, ha già bruciato 11'000 ettari di vegetazione in poco più di 24 ore.

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(Keystone-ATS) “Il perimetro dell’incendio si è esteso su una superficie di 75 km, che impegna un forte spiegamento di uomini e mezzi per circoscriverlo”, ha dichiarato il direttore delle operazioni di spegnimento, Raul de La Fuente davanti ai media, confermando che sul terreno sono impegnati oltre 100 uomini, numerosi mezzi aerei e agenti dell’Unità militare di emergenza dell’esercito (UME).

La rapida diffusione delle fiamme è stata propagata dal vento, dalla siccità del territorio e dalle alte temperature provocate dalla nuova ondata di cardo torrido che investe la penisola iberica.

“Sono tre i punti critici sul fronte delle fuoco: due alla coda dell’incendio e un altro nella zona nord, presso la località di Mamole, che rischia di essere accerchiata dalle fiamme”, ha spiegato il direttore tecnico dal posto di comando avanzato delle operazioni. “Se l’incendio avanza verso il vicino altopiano, le forte raffiche di vento previste nelle prossime ore potrebbero rapidamente farlo avanzare e stiamo cercando di concentrare i nostri sforzi perché questo non accada”, ha aggiunto.

Durante la notte e questa mattina si è resa necessaria l’evacuazione di 14 località della regione confinante col Portogallo minacciate dalle fiamme, per un totale di un migliaio di residenti sfollati in via precauzionale, segnala la direzione di Protezione civile.