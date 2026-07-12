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Spagna, stabilizzato l’incendio in Almeria, sfollati tornano a casa

Keystone-SDA

L'incendio nella regione andalusa di Almeria, che ha causato la morte di almeno 12 persone, è stato stabilizzato. Lo ha dichiarato il presidente del governo regionale dell'Andalusia, Juan Manuel Moreno.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) “Buone notizie. Dopo diversi giorni molto difficili”, i vigili del fuoco hanno dichiarato stabilizzato il rogo nel comune di Los Gallardos, ha scritto Moreno su X, aggiungendo che al migliaio circa di sfollati rimasti sarebbe stato consentito di tornare a casa.

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