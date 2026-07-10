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Spagna: 9 feriti nella corsa dei tori di San Fermin, 5 in ospedale

Keystone-SDA

Nove persone sono rimaste ferite, cinque delle quali trasportate in ospedale, durante il quarto "encierro", le tradizionali corse dei tori della festa di San Fermin a Pamplona, in Navarra, nel nord della Spagna.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Lo hanno reso noto i servizi sanitari locali nel bilancio provvisorio.

Tutti i feriti hanno riportato contusioni ed escoriazione di varia entità provocate da cadute e schiacciamenti tra i corridori, nessuno dei quali è risultato ferito da cornate dei tori.

La corsa, che ha visto protagonisti sei grandi bovini dell’allevamento Alvaro Nunez, si è snodata rapidissima lungo le stradine del centro di Pamplona e fino alla Plaza de toros e si è conclusa in 2 minuti e 32 secondi, fra le più rapide dell’edizione 2026.

I momenti di maggiore tensione si sono registrati nella curva tra Mercaderes ed Estafeta, dove lo scivolamento di alcuni animali ha provocato numerose cadute tra i partecipanti.

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