Spagna: almeno tre persone muoiono travolte da ondate a Tenerife

Keystone-SDA

Almeno tre persone hanno perso la vita questo pomeriggio travolte da forti ondate nella zona di Los Gigantes, una piscina naturale sulla costa meridionale di Tenerife.

(Keystone-ATS) Il Centro di coordinamento delle emergenze (CECOES) del governo delle Canarie ha indicato che il numero delle vittime potrebbe salire a quattro.

Oltre ai decessi, una persona è stata infatti recuperata in arresto cardiaco e trasportata d’urgenza con elicottero al Hospital de La Candelaria. Altre tre persone sono rimaste ferite, ma le loro condizioni non sono state specificate.

L’allerta è stata ricevuta dal CECOES intorno alle 16.00, e immediatamente è stato attivato un vasto dispositivo di emergenza che ha coinvolto il Salvataggio marittimo con elicottero Helimer, il Servizio di urgenze canario (SUC) con ambulanza e un elicottero medicalizzato, i soccorritori locali con moto d’acqua e i vigili del fuoco di Tenerife.

L’incidente si è verificato durante una pre-allerta per il forte mare dichiarata dalla Direzione generale delle emergenze del governo delle Canarie, che è stata attiva su tutte le isole da venerdì.

L’isola di Tenerife aveva già vissuto un’altra giornata tragica lo scorso 8 novembre, quando altre tre persone erano morte travolte da forti ondate di marea e altre e altre 15 erano rimaste ferite. Anche in quell’occasione era stata dichiarata pre-allerta meteo per fenomeni costieri provocato dal mare grosso.