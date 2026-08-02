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Spagna: bruciati 180’000 ettari, roghi in Catalogna e Estremadura

Keystone-SDA

La Spagna è alle prese con una delle peggiori stagioni d'incendi recenti: in 7 mesi sono già andati distrutti oltre 180mila ettari, secondo le stime del ministero per la Transizione ecologica, rispetto ai circa 33'300 ettari bruciati nello stesso periodo del 2025.

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1 minuto

(Keystone-ATS) Sono stati stabilizzati i grandi roghi della Sierra Ovest di Madrid (Comunità di Madrid), di Burgohondo, in provincia di Avila (Castiglia e Leon) e del Vall d’Uixò, in provincia di Castellon (nella Comunità Valenziana). Anche se resta alto l’allarme per il vasto incendio di Fermoselle, in provincia di Zamora (Castiglia e Leon) al confine con il Portogallo, che si era riattivato nella località di Mamoles, poi contenuto dall’intervento di numerose squadre terrestri e aeree dei vigili del fuoco, con una cinquantina di unità.

Restano sotto osservazioni nuovi roghi registrati in Catalogna e nella provincia di Caceres, in Estremadura, rispettivamente nelle località di Montmaneu (Barcellona) e Casa de Millan, dove nelle ultime ore hanno potuto fare rientro nelle proprie abitazioni circa 800 abitanti evacuati in via preventiva, segnala il 112. Quest’ultimo rogo ha già interessato circa 1.500 ettari di vegetazione e minaccia il Parco nazionale di Monfrague.

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