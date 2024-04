Spagna: Feijóo accusa Sánchez, show da adolescente per sopravvivere

2 minuti

(Keystone-ATS) Il leader del Partito popolare spagnolo, Alberto Núñez Feijóo, ha criticato oggi duramente la decisione del premier Pedro Sánchez di prendersi una pausa di riflessione di 5 giorni per decidere sul suo futuro a capo del governo.

“Il presidente non può dimettersi come chi se ne va per il ponte perché non si giustifica”, ha detto Feijóo in dichiarazioni ai cronisti. E ha accusato Sánchez di “montare uno spettacolo da adolescente perché gli vadano dietro chiedendogli di non andarsene e di non arrabbiarsi”.

Il leader dei popolari, che non dà alcun credito all’impatto emotivo suscitato nel premier dalla notizia dell’indagine aperta nei confronti della moglie Begoña Gómez, ha di nuovo chiesto a Sánchez di “dare spiegazioni chiare”, accusandolo di agire in funzione di una strategia per evitare le inchieste giudiziarie che coinvolgono sua moglie e il Partito socialista (Psoe).

“Tutto sembra indicare che Sánchez ha avviato un’operazione di sopravvivenza politica”, ha rilevato Feijóo, “per governare per compassione”. “Potrà anche superare una mozione di fiducia, ma alla fine affonderà”, ha sostenuto, aggiungendo che “se vuole, può ancora prolungare la sua agonia”.

Ieri Sánchez ha deciso di cancellare l’agenda ufficiale e ha annunciato di volersi prendere “un periodo per riflettere” se “vale la pena” restare a capo del governo dopo la denuncia nei confronti della moglie per presunto abuso di informazione privilegiata e corruzione in affari. il premier spagnolo ha lamentato “la macchina del fango” messa in azione contro la sua coniuge “da una coalizione di interessi di destra e ultradestra che non tollerano la realtà della Spagna e il verdetto delle urne”.

Intanto la Procura ha sollecitato oggi l’archiviazione dell’indagine preliminare aperta dal giudice della sezione istruttoria n.41 del Tribunale di Madrid nei confronti di Gómez, segnalano fonti giudiziarie riportate dall’agenzia Efe.

La Procura ha presentato un ricorso davanti al tribunale dell’Audiencia provinciale di Madrid perché archivi il caso aperto dal giudice istruttore nella fase di indagini preliminari sulla base di una denuncia presentata dal sindacato di destra Manos Limpias fondata su una serie di articoli giornalistici.