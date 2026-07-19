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Spagna: incendio a nord di Madrid brucia 12’000 ettari

Keystone-SDA

Un incendio scoppiato giovedì a circa 100 chilometri a nord di Madrid si è esteso notevolmente, bruciando oltre 12'000 ettari e costringendo allo sfollamento di diverse centinaia di persone, hanno indicato oggi le autorità locali.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) L’incendio boschivo, che sta devastando la regione di Guadalajara e in particolare il Parco naturale della Sierra Norte, non ha ancora causato vittime, ma viene definito “difficile” dal presidente regionale Emiliano García-Page e dalle autorità locali.

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