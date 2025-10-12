Spagna: scontri tra falangisti e antifascisti, 17 arresti

Keystone-SDA

Gravi incidenti nel centro di Vitoria-Gasteiz, nei Paesi Baschi, negli scontri fra aderenti all'organizzazione di estrema destra della Falange spagnola e antifascisti che hanno portato a 17 arresti a numerosi feriti.

2 minuti

(Keystone-ATS) Fra i feriti vi sono almeno 20 agenti di polizia, manifestanti e un giornalista, informa il dipartimento di Sicurezza del governo basco.

Alcune decine di manifestanti, con bandiere franchiste si sono concentrate a mezzogiorno nella centrale Plaza de la Provincia, per il corteo indetto dalla Falange spagnola – il movimento fascista fondato nel 1933 da José Antonio Primo de Rivera – in occasione della Festa nazionale della Ispanità del 12 ottobre. Cantando l’inno nazionalista ‘Cara al sol’ e con saluti fascisti, i manifestanti, scortati da un imponente spiegamento della polizia basca, si sono diretti verso il centro di Vitoria, dove nei pressi della chiesta di San Pedro, sono riusciti a rompere il cordone di sicurezza che li scortava, e si sono scontrati con almeno 200 antifascisti nel frattempo giunti nella piazza.

Nei violenti incidenti, durati oltre un’ora, sono stati incendiati contenitori di spazzatura, lanciate pietre, arredi urbani, bottiglie, tavoli e sedie delle terrazze di bar nella zona. L”Ertzaintza, la polizia basca, che aveva schierato una cinquantina di agenti, ha dovuto chiamare rinforzi della unità antisommossa, con il supporto di un elicottero e un drone, per separate le due fazioni e porre fine alla battaglia campale.

I falangisti, in gran parte proveniente da fuori regione, hanno lasciato Vitoria-Gasteiz, mentre i servizi sanitari hanno soccorso numerosi feriti, una ventina solo fra gli agenti di polizia e alcuni manifestanti. I 17 arrestati sono partecipanti alla contro-mobilitazione antifascista, secondo un primo bilancio fatto dalla delegazione del governo basco.