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Sparatoria a Toronto, due morti e cinque feriti

Keystone-SDA

Due morti e cinque feriti. È il bilancio di una sparatoria a Toronto, in Canada

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) La polizia di Toronto ha precisato che la sparatoria avvenuta nella serata di sabato nei pressi del festival di strada Salsa on St. Clair è stata il risultato di uno scambio di colpi d’arma da fuoco tra due persone che si stavano prendendo di mira a vicenda, e non di un attacco indiscriminato. Lo riporta il Guardian.

Il vicecapo della polizia Frank Barredo ha riferito che gli investigatori hanno recuperato due armi da fuoco sul luogo dell’accaduto. Le due vittime sono entrambe uomini, mentre altre quattro persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale. Le autorità non hanno reso note le loro condizioni.

Al momento della conferenza stampa tenuta nella tarda serata, nessun sospetto era stato arrestato. Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza e raccogliendo testimonianze per ricostruire l’esatta dinamica della sparatoria e identificare i responsabili.

L’allarme inizialmente diffuso dalla polizia, che invitava la popolazione a evitare la zona, è stato successivamente revocato dopo che l’area è stata messa in sicurezza. La sparatoria è avvenuta nei pressi dell’incrocio tra St. Clair Avenue West e Arlington Avenue, dove era in corso l’annuale festival dedicato alla cultura latinoamericana, che richiama migliaia di visitatori.

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