Sparatoria alla Brown University: un arresto, Cnn

Keystone-SDA

La polizia statunitense ha "arrestato una persona sospettata" della sparatoria all'università alla Brown University a Providence, in Rhode Island. Lo scrive la Cnn.

(Keystone-ATS) Una troupe della Cnn ha assistito a una intensa attività di polizia durante la notte in un hotel nella zona, che le forze dell’ordine presenti sulla scena hanno detto essere “collegata” alla sparatoria in cui sono rimaste uccise due persone e nove ferite.

L’arresto è stato confermato anche dal sindaco della città della costa orientale, scrive l’agenzia Afp. “Stiamo revocando le misure di lockdown alla Brown University con effetto immediato”, ha detto Brett Smiley durante una conferenza stampa.

Le vittime della sparatoria nel campus della Brown University, uno dei più prestigiosi degli Stati Uniti, sono tutti studenti, hanno annunciato le autorità locali. L’autore era ricercato dalle forze dell’ordine da ieri.