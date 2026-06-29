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Sparatoria con cinque morti in Germania, due fermi

Keystone-SDA

Due persone sono state fermate a Stade, nelle vicinanze di Amburgo, in Germania, in relazione a una sparatoria che ha provocato la morte di cinque persone. Secondo la Dpa le vittime sono persone adulte.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Il fatto è avvenuto in un centro giovanile che ospita alloggi per madri e bambini, ha reso noto la polizia. Stade è un piccolo centro da 50 mila abitanti della Bassa Sassonia, alle porte di Amburgo.

Secondo la polizia ci sono anche diversi feriti, ma non è chiaro il bilancio definitivo. Il fatto è accaduto alle 13.15. Le forze dell’ordine avevano chiesto di evitare la zona. L’allarme è rientrato intorno alle 14.00.

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