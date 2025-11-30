Sparatoria in California, almeno 4 morti

Keystone-SDA

Quattro persone sono morte in una sparatoria vicino a Stockton, in California. Lo riporta l'edizione online di Usa Today. Sull'episodio indaga l'ufficio dello sceriffo della contea di San Joaquin. Una decina i feriti, trasportati negli ospedali locali.

1 minuto

(Keystone-ATS) La portavoce dell’ufficio dello sceriffo Heather Brent ha confermato il decesso di quattro persone e ha riferito che tra le vittime ci sarebbero anche dei minori.

I colpi di pistola sono estati esplosi in un locale dove una famiglia stava probabilmente festeggiando un compleanno.

Secondo la polizia l’agguato a Stockton, in cui sono morte almeno quattro persone, potrebbe essere “mirato”. L’ufficio dello sceriffo ha affermato che gli investigatori stanno “lavorando per determinare le circostanze che hanno portato a questa tragedia”. “Le prime indicazioni suggeriscono che potrebbe trattarsi di un raid mirato e gli investigatori stanno esplorando tutte le possibilità”, ha aggiunto.

“Esortiamo chiunque abbia informazioni, filmati o sia stato testimone di qualsiasi parte di questo incidente a contattare immediatamente l’ufficio dello sceriffo della contea di San Joaquin”, ha detto la polizia.

Il governatore della California Gavin Newsom, ha riferito il suo ufficio in un post sui social, è stato informato della sparatoria.