The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizzato

Accedi per aggiungere temi al tuo feed.

Iscriviti ora
Elenco dei preferiti

Accedi per aggiungere articoli alla tua lista salvata.

Iscriviti ora
Democrazia svizzera
Guerre dell’informazione
Democrazia digitale
Elezioni mondiali
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter
Quinta Svizzera
Comunità degli Svizzeri all'estero
Politica svizzera
Emigrazione
La Svizzera insolita
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Restate in contatto con la Svizzera

Sparatoria in un liceo in Baviera, diversi feriti gravi

Keystone-SDA

Sparatoria in un liceo in Baviera a Schongau. Secondo la polizia, diverse persone sono rimaste ferite. Il presunto autore dei fatti, un giovane 16enne, è stato fermato dopo l'accaduto, ha comunicato la polizia.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Secondo la stessa fonte, due ragazze sono rimaste gravemente ferite. Non è ancora chiaro il bilancio complessivo del cruento episodio. Non è stato ancora neppure chiarito con quale arma abbia agito l’adolescente e se quest’ultimo appartenga all’istituto.

Schongau è un piccolo comune di 12 mila abitanti nell’ovest del Land. La scuola in cui è avvenuto il fatto, il Welfen-Gymnasium, conta 800 iscritti.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR