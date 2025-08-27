Sparatoria in una scuola cattolica a Minneapolis, morti e feriti

Keystone-SDA

C'è stata una sparatoria nella scuola cattolica dell'Annunciazione a Minneapolis. Secondo quanto riporta la Cbs, ci sarebbero almeno 20 vittime tra morti e feriti. Secondo la stessa fonte, dieci bambini sono stati ricoverati in ospedale e i morti sarebbero due.

1 minuto

(Keystone-ATS) Secondo quanto ha riportato la Cnn, citando la polizia, lo sparatore si è suicidato. Il Wall Street Journal riferisce da parte sua che l’uomo era armato di fucile e vestito di nero.

L’allarme è scattato alle 8:30 ora locale, le 15:30 in Svizzera. Dopo un’ora circa la polizia ha reso noto che l’uomo che ha aperto il fuoco nella scuola Minneapolis “è stato contenuto” e che non c’è più pericolo “per la comunità”.

Il governatore del Minnesota, Tim Walz, ha condannato l’attacco definendolo “un orribile atto di violenza”.

“Sono stato informato nel dettaglio sulla tragica sparatoria avvenuta a Minneapolis, nel Minnesota. L’Fbi ha reagito prontamente e si è recata sul posto. La Casa Bianca continuerà a monitorare questa terribile situazione”, ha affermato da parte sua il presidente americano Donald Trump in un post su Truth Social, invitando la popolazione a unirsi “a me nella preghiera per tutte le persone coinvolte!”.