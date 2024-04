Sparatoria in una scuola in Finlandia, tre minorenni feriti

1 minuto

(Keystone-ATS) La polizia finlandese è intervenuta in risposta ad una sparatoria in una scuola a Vantaa, cittadina a pochi chilometri a nord di Helsinki. L’allarme è partito all’apertura dell’orario scolastico, alle 9:08 ora locale, le 8:08 in Svizzera.

Le forze dell’ordine intervenute sul posto hanno arrestato il sospetto responsabile. La polizia ha riferito che tre minorenni sono rimasti feriti. Secondo quanto riportato dalla Bbc, tutti gli alunni coinvolti nella sparatoria, compreso il sospettato arrestato, hanno 12 anni.

Precedentemente, le forze dell’ordine avevano riferito che tutti i coinvolti erano 13enni, per poi correggere l’età in un secondo comunicato sul sito web della polizia. Le autorità hanno spiegato che il ragazzino responsabile della sparatoria è stato arrestato “in modo pacifico”.

La scuola Viertola di Vantaa conta 800 studenti dai 7 ai 15 anni e 90 dipendenti. Come in altre scuole finlandesi, i bambini erano appena tornati in classe dopo il lungo fine settimana di Pasqua. Testimoni hanno riferito all’emittente pubblica Yle che due ambulanze hanno lasciato il posto.