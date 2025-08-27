Sparatoria Minneapolis: morti due bambini di 8 e 10 anni

Le vittime della sparatoria di Minneapolis sono due bambini di otto e dieci anni, mentre altri 14 sono rimasti feriti assieme a tre adulti.

(Keystone-ATS) Il capo della polizia ha inoltre detto in una conferenza stampa che il killer era un ventenne senza precedenti penali, precisando peraltro di non sapere se si tratti di un ex studente o un ex impiegato della scuola.

Il killer aveva tre armi: un fucile e due pistole e ha iniziato a sparare attraverso le finestre della chiesa colpendo bambini che assistevano alla messa. L’uomo – che dopo la sparatoria si sarebbe suicidato – è arrivato a bordo di un’auto che ha lasciato nel parcheggio della scuola cattolica, ha affermato il capo della polizia precisando che gli agenti stanno perquisendo il veicolo.