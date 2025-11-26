Sparatoria vicino Casa Bianca, feriti due membri Guardia Nazionale

Keystone-SDA

Tre persone sono state ricoverate in ospedale dopo essere state colpite da colpi d'arma da fuoco esplosi a Washington, nei pressi della Casa Bianca, lo riporta la Bbc.

2 minuti

(Keystone-ATS) Secondo quanto riferito dalla segretaria degli Interni Kristi Noem, tra le persone colpite ci sono due membri della Guardia Nazionale. Arrestato un sospettato.

La polizia di Washington ha indicato che un sospettato è stato arrestato: “La zona è stata messa in sicurezza. Un sospettato è in custodia”, ha scritto la Metropolitan Police su X, confermando una notizia data precedentemente da Cnn.

“La Casa Bianca è a conoscenza e sta monitorando questa tragica situazione”, ha dichiarato la portavoce Karoline Leavitt a proposito della sparatoria, precisando che il presidente Donald Trump “è stato informato”.

Da parte sua Trump su Truth ha scritto “L’animale che ha sparato ai due membri della Guardia Nazionale, entrambi gravemente feriti e ora ricoverati in due ospedali separati, è anch’esso gravemente ferito, ma nonostante tutto, pagherà un prezzo altissimo”. “Dio benedica la nostra Grande Guardia Nazionale e tutti i nostri militari e le forze dell’ordine. Sono persone davvero straordinarie. Sono con voi!”, ha aggiunto.

Ad agosto Trump ha deciso di dispiegare nella capitale americana circa 2000 militari della Guardia Nazionale per “combattere il crimine” nella città. A novembre il mandato è stato prorogato fino a febbraio. Finora non ci sono stati incidenti o scontri tra i residenti e la Guardia Nazionale.