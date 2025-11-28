The Swiss voice in the world since 1935
Spento dopo quasi 48 ore il violento incendio di Hong Kong

Keystone-SDA

Il governo di Hong Kong ha riferito che sono state completate, dopo quasi 48 ore di duro lavoro da parte dei vigili del fuoco, le operazioni di spegnimento del violento incendio scoppiato nel primo pomeriggio di mercoledì.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Le fiamme hanno distrutto 7 delle otto torri residenziali di Wang Fuk Court, nel distretto settentrionale di Tai Po.

Allo stato attuale, in base all’ultimo bollettino diffuso, i morti sono saliti a quota 94, mentre i feriti sono 78. Resta ancora incerto il reale numero dei residenti dispersi e che, secondo i media locali, potrebbero sfiorare le 300 unità.

