Spray irritante in centro commerciale a Tokyo, 25 intossicati

Keystone-SDA

È di 25 persone intossicate il bilancio finale dell'incidente avvenuto nel quartiere di Ginza, nel centro di Tokyo, in un complesso commerciale della zona dello shopping di lusso.

2 minuti

(Keystone-ATS) Secondo la Polizia Metropolitana, l’allarme è scattato intorno a mezzogiorno (le 5 in Svizzera), quando è stata segnalata la presenza di un odore “pungente e irritante” all’interno dell’edificio.

Diversi visitatori hanno accusato tosse, bruciore alla gola e difficoltà respiratorie, facendo scattare un massiccio intervento dei soccorritori. Sul posto sono arrivati oltre 50 mezzi dei vigili del fuoco, con personale equipaggiato con tute protettive, mentre le strade circostanti sono state temporaneamente chiuse al traffico per consentire le operazioni di emergenza.

Le persone coinvolte oggi, di età compresa tra i 20 e gli 80 anni, sono state sottoposte ai primi accertamenti sanitari. Diciannove di loro sono state trasferite in ospedale per ulteriori controlli, ma nessuna risulta in gravi condizioni. Tutti i pazienti, secondo le autorità, sono rimasti coscienti.

Gli investigatori ritengono che si sia trattato di un gesto deliberato. Le telecamere di sicurezza avrebbero infatti ripreso un uomo, con il volto coperto da una maschera, mentre spruzzava una sostanza non ancora identificata nei pressi di uno sportello automatico bancario al piano terra della struttura. Il sospetto si sarebbe poi allontanato rapidamente subito dopo l’azione. La Tokyo Metropolitan Police ha avviato un’indagine per accertare la natura della sostanza utilizzata e ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Si tratta del secondo episodio in meno di un mese che ha coinvolto persone a Tokyo che si sono sentite male a causa di un gas spruzzato in un’area pubblica. Il 10 maggio, almeno 10 persone sono state ricoverate in ospedale dopo che una sostanza sconosciuta sarebbe stata spruzzata all’interno di un treno in movimento vicino a Tokyo. Il Giappone è ancora scosso dal ricordo del grave attacco alla metropolitana del 20 marzo 1995, quando membri della setta Aum Shinrikyo rilasciarono gas sarin sui treni, uccidendo 14 persone e facendone ammalare più di 5’800.