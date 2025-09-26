The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
Democrazia diretta in Svizzera
Springsteen: Trump “merita la spazzatura della storia”

Donald Trump lo ha definito "una prugna secca" che dovrebbe "tenere la bocca chiusa", ma a Bruce Springsteen non potrebbe importare meno del giudizio del presidente americano: "Non mi interessa quel che pensa di me", ha detto il rocker di Born in The Usa.

(Keystone-ATS) Passando all’attacco del capo della Casa Bianca, Springsteen, ha affermato che Trump è “la persona per cui sono stati creati il 25esimo emendamento e l’impeachment”. Se il Congresso avesse coraggio, “sarebbe consegnato alla spazzatura della storia”, ha aggiunto il cantante in una intervista a Time.

Il 25esimo emendamento della costituzione degli Stati Uniti regola dal 1967 la successione presidenziale e le procedure per affrontare l’incapacità del presidente a svolgere le sue funzioni. È diventato centrale in momenti di crisi o quando si discute della salute fisica o mentale o l’idoneità del presidente a svolgere il suo mandato.

