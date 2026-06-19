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Spunta presunto Banksy a Basilea, speculazioni sui social smentite

Keystone-SDA

Le immagini di un graffito apparso a Basilea e diffuse sui social hanno alimentato le speculazioni su una possibile opera di Banksy. Stando all'organizzazione incaricata di autenticarne i lavori, tuttavia, il murale non è attribuibile al celebre artista britannico.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Interpellata dall’agenzia Keystone-ATS, il Pest Control Office, unico organismo autorizzato a verificare le opere di Banksy, ha infatti precisato che il graffito in questione – spuntato in occasione dalla 56esima fiera d’arte moderna e contemporanea Art Basel – non è una nuova opera del misterioso writer britannico, considerato uno dei maggiori esponenti della street art.

Anche sul profilo Instagram ufficiale dell’artista non compare l’immagine in bianco e nero che ritrae un bambino con un orsacchiotto e una bomboletta spray.

Il graffito, apparso su un muro esterno lungo la Mattenstrasse, nei pressi della Messeplatz, ha immediatamente acceso l’entusiasmo sui social.

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