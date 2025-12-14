Sri Lanka, sono 643 le vittime del ciclone Ditwah

Keystone-SDA

Il bilancio delle vittime del ciclone Ditwah, che ha colpito lo Sri Lanka a fine novembre, ha raggiunto quota 643 vittime. Lo ha dichiarato il Centro di Gestione dei Disastri.

1 minuto

(Keystone-ATS) “Il numero di vittime legate alle condizioni meteorologiche estreme degli ultimi giorni è salito a 643”, si legge nel comunicato. Altre 184 persone risultano disperse.

Il ciclone Ditwah ha causato inondazioni su vasta scala in Sri Lanka, colpendo un totale di 1’364’481 persone in tutti i 25 distretti dell’isola.