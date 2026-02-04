SSR: nuovo record di reclami all’organo di mediazione

Keystone-SDA

Nel 2025 l'organo di mediazione della SSR ha ricevuto 1'408 reclami, nuovo record. Secondo il comunicato della Società svizzera di radiotelevisione, l'aumento si spiega con l'entrata di "reclami di massa" organizzati attraverso reti sociali e siti web.

(Keystone-ATS) Stando alla nota, l’incremento delle segnalazioni non corrisponde quindi a una perdita di qualità giornalistica. Le contestazioni accolte sono comunque aumentate, dall’8,7% al 9,9%. Nella maggior parte dei casi l’organo di mediazione ha dunque considerato i contributi giornalistici fattualmente corretti e trasparenti verso il pubblico.

La SSR sottolinea inoltre come l’alto numero di reclami rifletta uno spettro politico polarizzato. In vista della votazione dell’8 marzo sull’iniziativa popolare “200 franchi bastano!” la critica ai programmi si è fatta più costante, visto anche l’appello dei promotori a presentare reclami.

All’estero dominano Gaza e Usa

Circa un quarto dei reclami hanno riguardato il conflitto in Medio Oriente prevalentemente dagli ambienti pro-Israele, in particolare contro una notizia concernente le sofferenze umanitarie, il diritto internazionale e la responsabilità politica a Gaza.

Anche la cronaca politica statunitense è stata oggetto di numerosi reclami, per la SSR per una presunta rappresentazione sistematicamente negativa dell’operato di Donald Trump e della sua amministrazione.