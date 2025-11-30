St. Moritz (GR): sì a 114 mio per centro per sport su ghiaccio

Keystone-SDA

Gli aventi diritto di voto di St. Moritz (GR) oggi hanno approvato a larga maggioranza (69,4% di sì) un credito quadro di 114 milioni di franchi per la realizzazione di un centro per gli sport sul ghiaccio.

(Keystone-ATS) La partecipazione ha raggiunto il 63,0%. Il denaro servirà più globalmente per lo sviluppo dell’area Islas, che è uno dei progetti comunali più importanti degli ultimi decenni. Secondo i piani, il Comune, oltre al nuovo centro, realizzerà una bonifica di siti contaminati e la valorizzazione dell’area, un parcheggio Park&Ride e un nuovo centro di raccolta dei materiali riciclabili.

Il nuovo sito per gli sport sul ghiaccio offrirà condizioni di allenamento professionali per le associazioni locali di diversi sport, ma anche opportunità per bambini e adolescenti. Pure gli atleti che contano su St. Moritz come centro internazionale di allenamento in altitudine potranno beneficiare della nuova struttura e delle maggiori opportunità di allenamento.