Stadler Rail: contratto da oltre 700 milioni in Polonia

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Importante contratto per Stadler Rail in Polonia: il costruttore ferroviario turgoviese si è assicurato una commessa per 750 milioni di euro (719 milioni di franchi), ha indicato stasera l’azienda.

Il contratto, firmato oggi a Varsavia, concerne la fornitura di 50 convogli Flirt alla compagnia regionale polacca Koleje Mazowieckie.

Comprende anche la manutenzione delle apparecchiature, ha precisato Stadler Rail in una nota. Il contratto sarà finanziato da sovvenzioni dell’Unione Europea. I treni, assemblati nello stabilimento locale di Siedlce, nella Polonia orientale, saranno consegnati entro i prossimi 24 mesi.

Azienda con sede Bussnang (TG), Stadler Rail esiste da oltre 80 anni. È stata comprata da Spuhler nel 1989 per circa 4,5 milioni di franchi. Allora l’impresa contava 18 dipendenti: oggi l’organico è di 14’000 persone con stabilimenti in vari Paesi.