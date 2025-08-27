Stadler Rail: utili e ricavi in crescita nel primo semestre

Profitti in crescita per Stadler Rail: nel primo semestre il costruttore ferroviario ha realizzato un utile netto di 31 milioni di franchi, il 12% in più dello stesso periodo dell'anno precedente, mentre il risultato operativo Ebit è salito del 31% a 37 milioni.

2 minuti

(Keystone-ATS) Stando ai dati diffusi oggi dall’impresa, in progressione risulta anche il fatturato (+8% a 1,4 miliardi), mentre le nuove commesse hanno subito un calo (-33% a 1,7 miliardi).

“Attualmente Stadler sta lavorando parallelamente a 306 ordini”, afferma il Ceo Markus Bernsteiner, citato in un comunicato. “Negli ultimi anni abbiamo investito nei nostri stabilimenti di produzione in tutto il mondo per poter evadere le commesse nei tempi richiesti e con la comprovata qualità Stadler. Al momento abbiamo un buon carico di lavoro, ma per i prossimi anni abbiamo bisogno di ulteriori ordinativi per garantire gli impieghi a lungo termine”.

I dazi doganali del 39% imposti dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla Svizzera non incidono pienamente su Stadler Rail. Già dal 2016 il cosiddetto Buy America Act obbliga infatti il gruppo a realizzare almeno il 70% del valore aggiunto negli Stati Uniti, qualora vengano utilizzati fondi statali per il finanziamento. Al momento Stadler Nord America realizza tra il 70 e l’80% del valore aggiunto negli Usa: della restante quota gran parte proviene già oggi dall’Ue, su cui pesa un’aliquota doganale inferiore, pari al 15%.

L’impresa conferma anche i suoi obiettivi, che vertono in particolare sul forte aumento atteso a livello di giro d’affari: nel 2026 dovrebbe superare i 5 miliardi.

Stadler Rail fa risalire le sue origini allo studio di ingegneria fondato da Ernst Stadler nel 1942 a Zurigo. La società ha oggi sede a Bussnang (TG) e fabbrica una vasta gamma di materiale rotabile che va dai treni ad alta velocità ai convogli regionali, passando dai tram e dai vettori per le metropolitane. Conta 16’500 dipendenti, di cui 5600 in Svizzera. L’anno scorso ha realizzato un fatturato di 3,3 miliardi di franchi e un utile netto di 55 milioni. L’impresa è sbarcata in borsa nel 2019.