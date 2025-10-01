The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Stadler Rail fornirà 36 treni per rete S-Bahn della Ruhr

Keystone-SDA

Nuova importante commessa per Stadler Rail: il costruttore ferroviario turgoviese fornirà 36 convogli di tipo Flirt XL che andranno a potenziare la rete del Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR), associazione di trasporto pubblico del Land del Nord Reno-Vestfalia.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) I nuovi treni a tre sezioni si contraddistinguono per l’elevato livello di comfort, accessibilità e capienza, indica oggi l’impresa. Con una lunghezza di circa 70 metri e 180 posti a sedere offrono molto più spazio rispetto ai mezzi finora utilizzati.

“Siamo orgogliosi di contribuire con i nostri veicoli FLIRT XL alla modernizzazione e all’aumento dell’attrattiva del trasporto locale della VRR”, afferma Jure Mikolčić, CEO della divisione tedesca di Stadler, citato in un comunicato. “I veicoli combinano una tecnologia innovativa con un design ben congegnato e soddisfano i più elevati requisiti in termini di comfort ed efficienza”, aggiunge il dirigente.

Le novità odierne non hanno suscitato entusiasmo in borsa: l’azione Stadler Rail nel pomeriggio guadagnava circa lo 0,2% a fronte di un mercato generalmente orientato a un rialzo che sfiorava il 2%. Dall’inizio dei gennaio il titolo ha perso il 3% e ampiamente negativa rimane anche la performance sull’arco di uno (-26%) e di cinque (-48%) anni.

Stadler Rail fa risalire le sue origini allo studio di ingegneria fondato da Ernst Stadler nel 1942 a Zurigo. La società ha oggi sede a Bussnang (TG) e fabbrica una vasta gamma di materiale rotabile che va dai treni ad alta velocità ai convogli regionali, passando dai tram e dai vettori per le metropolitane. Conta oltre 15’000 dipendenti, di cui 5600 in Svizzera. L’anno scorso ha realizzato un fatturato di 3,3 miliardi di franchi e un utile netto di 55 milioni. L’impresa è sbarcata in borsa nel 2019.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Benjamin von Wyl

Il vostro Paese può resistere ad attacchi contro la sua democrazia?

Le democrazie sono sempre più minacciate, sia dall’interno che dall’esterno. Come se la cavano le istituzioni del vostro Paese?

Partecipa alla discussione
5 Mi piace
44 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
27 Mi piace
38 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
26 Mi piace
24 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR