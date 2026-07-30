Stadler Rail fornirà 45 locomotive a Canada, opereranno a -50 gradi

Keystone-SDA

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Il costruttore ferroviario Stadler Rail ha siglato con VIA Rail Canada, compagnia con sede a Montréal, un contratto per la fornitura di 45 locomotive ibride destinate al trasporto passeggeri.

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(Keystone-ATS) L’accordo, che il gruppo elvetico definisce una tappa significativa nella propria storia, include anche un’intesa ventennale per il supporto tecnico e la manutenzione.

L’operazione permette di rafforzare la presenza dell’azienda sul mercato nordamericano, spiega la società in un comunicato odierno. Non sono state fornite indicazioni sul valore della commessa. Ieri però il ministero dei trasporti canadese aveva parlato di un investimento di 1,95 miliardi di dollari canadesi, di cui 1,6 miliardi (pari a 0,9 miliardi di franchi) per l’acquisto dei mezzi di Stadler Rail.

I nuovi mezzi saranno sviluppati appositamente per le condizioni climatiche estreme del paese, con temperature che possono scendere fino a -50 gradi. Le locomotive adotteranno un sistema di trazione ibrida che combina la tecnologia diesel-elettrica con le batterie, una soluzione che promette di ridurre le emissioni e migliorare l’efficienza energetica.

La collaborazione con VIA Rail, principale operatore ferroviario canadese per il trasporto passeggeri, amplia la posizione del gruppo oltreoceano e conferma la capacità dell’azienda di rispondere a esigenze tecniche particolarmente complesse, si legge nella nota. L’accordo per l’assistenza a lungo termine garantisce inoltre un flusso di ricavi stabile per i prossimi vent’anni, consolidando il rapporto commerciale tra le due società.

Stadler Valencia, il centro di competenza del gruppo per le locomotive, sarà responsabile dello sviluppo, della produzione e della consegna dei nuovi veicoli. Alcune fasi dell’assemblaggio finale, nonché le attività di collaudo e messa in servizio saranno però svolte localmente in Canada.

La notizia è stata bene accolta in borsa: sul mercato di Zurigo l’azione Stadler Rail guadagnava nel pomeriggio il 2%, in un mercato orientato generalmente a un ribasso frazionale. Dall’inizio di gennaio il titolo è salito del 17% e positivo è anche l’andamento sull’arco di dodici mesi (pure +17%), mentre negativa rimane la performance sull’arco di cinque anni (-36%).

Stadler Rail fa risalire le sue origini allo studio di ingegneria fondato da Ernst Stadler nel 1942 a Zurigo. La società fabbrica una vasta gamma di materiale rotabile che va dai treni ad alta velocità ai convogli regionali, passando per i tram e per i vettori per le metropolitane, veicoli che circolano anche sulle linee ferroviarie svizzere e ticinesi. Conta 18’000 dipendenti, di cui 6000 in Svizzera. Nel 2025 ha realizzato un fatturato di 3,7 miliardi di franchi.