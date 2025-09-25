The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Starbucks chiuderà filiali in Svizzera, non si sa ancora quante

insegna starbucks coffee
La riorganizzazione fa seguito a un calo delle vendite prolungato, che sta pesando sui titoli della società a Wall Street. Keystone-SDA

La catena americana Starbucks prevede di chiudere caffetterie anche in Svizzera nell'ambito di un programma di risparmio lanciato a livello mondiale.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Verrà effettuata una revisione della rete di locali esistenti e si rinuncerà a quelli con un’affluenza insufficiente o senza prospettive economiche a lungo termine, ha indicato oggi la società

L’obiettivo è quello di concentrare l’offerta su sedi più redditizie. Al momento non è ancora chiaro quante strutture saranno interessate dalla misura nella Confederazione, né quanti dipendenti potrebbero perdere il posto di lavoro, ha precisato una portavoce all’agenzia Awp.

Rimane inoltre da chiarire quando avverranno concretamente le chiusure. I dipendenti interessati saranno riassunti, se possibile, in altre filiali. Laddove ciò non fosse possibile Starbucks ha annunciato un sostegno sotto forma di indennità di licenziamento e altre forme di assistenza.

Le misure fanno parte di un ampio adeguamento della presenza a livello mondiale. In Nord America, ad esempio, Starbucks prevede per l’anno fiscale 2025 una contrazione del numero di filiali gestite di circa l’1%. Allo stesso tempo, però, sono previste anche nuove aperture: in Europa l’azienda prevede di avviare 150 nuove caffetterie, tra cui una a Interlaken (BE) all’inizio del 2026.

Nel Nordamerica Starbucks intende anche eliminare circa 900 posti di lavoro non legati alle filiali, al fine di snellire la struttura dei costi e destinare maggiori risorse all’attività principale, ha scritto in una lettera il CEO Brian Niccol. A suo avviso queste misure sono necessarie per rendere Starbucks più resiliente e consentirle di continuare a crescere nel lungo periodo.

La riorganizzazione fa seguito a un calo delle vendite prolungato, che sta pesando sui titoli della società a Wall Street, in calo dall’inizio dell’anno dell’8%.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Benjamin von Wyl

Il vostro Paese può resistere ad attacchi contro la sua democrazia?

Le democrazie sono sempre più minacciate, sia dall’interno che dall’esterno. Come se la cavano le istituzioni del vostro Paese?

Partecipa alla discussione
4 Mi piace
36 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
27 Mi piace
37 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
26 Mi piace
24 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR