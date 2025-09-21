The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Starmer: Hamas non potrà avere un futuro ma ora basta morti

"La soluzione a due Stati non è una ricompensa per Hamas, perché significa che Hamas non potrà avere futuro, nessun ruolo nel governo, nessun ruolo nella sicurezza".

(Keystone-ATS) Allo stesso tempo, “i bombardamenti incessanti e crescenti del governo israeliano su Gaza, l’offensiva delle ultime settimane, la fame e la devastazione sono assolutamente intollerabili. Decine di migliaia di persone sono state uccise, comprese migliaia mentre cercavano di procurarsi cibo e acqua. Questa morte e questa distruzione ci terrorizzano tutti. Devono finire”. Lo dice Keir Starmer in un video-intervento di circa 6 minuti in cui ha annunciato il riconoscimento dello Stato palestinese da parte del Regno Unito.

“Hamas è un’organizzazione terroristica brutale. Il nostro appello per una vera soluzione a due stati è l’esatto opposto della loro visione piena d’odio”, ha aggiunto Starmer, ricordando che “abbiamo già sanzionato e sanzionato Hamas, e andremo oltre”. Tanto che “ho diretto i lavori per sanzionare altre figure di Hamas nelle prossime settimane”. Starmer allo stesso modo sottolinea che “nel frattempo la crisi umanitaria provocata dall’uomo a Gaza raggiunge nuove vette”.

Dibattito
Moderato da: Benjamin von Wyl

Il vostro Paese può resistere ad attacchi contro la sua democrazia?

Le democrazie sono sempre più minacciate, sia dall’interno che dall’esterno. Come se la cavano le istituzioni del vostro Paese?

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

