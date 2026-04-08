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Starmer nel Golfo, per vedere leader regionali

Keystone-SDA

Il primo ministro britannico Keir Starmer si reca oggi nel Golfo per incontrare i leader regionali e per "discutere gli sforzi diplomatici a sostegno del cessate il fuoco". Lo fa sapere Downing Street.

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(Keystone-ATS) “Accolgo con favore l’accordo di cessate il fuoco raggiunto nella notte, che porterà un momento di sollievo alla regione e al mondo”, ha affermato il primo ministro britannico Starmer. “Insieme ai nostri partner dobbiamo fare tutto il possibile per sostenere e consolidare questo cessate il fuoco, trasformarlo in un accordo duraturo e riaprire lo Stretto di Hormuz”, ha aggiunto.

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