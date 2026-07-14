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Startup, diminuisce il volume degli investimenti

Keystone-SDA

Il volume degli investimenti nelle startup svizzere è diminuito nel primo semestre del 15,5% su base annua, attestandosi a 1,25 miliardi di franchi, secondo lo studio Swiss Venture Capital Report (SVCR) pubblicato oggi.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Il numero di operazioni è però rimasto praticamente costante, a quota 123, cosa che ha permesso di arrestare una tendenza al ribasso osservata da diversi anni.

Dopo una leggera ripresa nel primo semestre del 2025, l’importo totale degli investimenti si è attestato ai livelli degli anni precedenti, precisa la ricerca pubblicata dal portale di informazione online Startupticker.ch e dall’associazione di investitori Seca.

Gli esperti rilevano peraltro cambiamenti ritenuti significativi a livello di settori e cantoni. Mentre le startup specializzate in materiale informatico hanno registrato un nuovo record di finanziamenti, con oltre 324 milioni di franchi (+60%), sono mancati afflussi significativi di denaro nel settore delle biotecnologie. Riguardo alle regioni, spicca il dinamismo del canton Vaud, mentre Zurigo mostra risultati storicamente bassi.

Interrogati sulle loro aspettative per i prossimi dodici mesi, gli investitori si sono comunque mostrati più ottimisti rispetto a un anno fa. Secondo il rapporto questa fiducia costituisce un ulteriore segnale di una possibile ripresa all’orizzonte.

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