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Stati Uniti: atterraggio d’emergenza causa fumo per aereo Swiss

Keystone-SDA

Un volo Swiss tra Zurigo e New York ha dovuto compiere un atterraggio d'emergenza a causa di sviluppo di fumo a bordo, a Bangor nello stato americano del Maine.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Il velivolo è atterrato in sicurezza e senza incidenti ha indicato nella serata odierna la compagnia aerea su richiesta di Keystone-ATS, dopo che numerosi media svizzeri avevano riportato la notizia. Swiss ha pure indicato che il fumo si è sviluppato da una fonte ignota nella parte anteriore della business class.

I pompieri locali hanno atteso l’aereo a titolo precauzionale e dopo l’atterraggio lo hanno ispezionato senza trovare segni di fuoco o calore, per cui la fonte del fumo è ancora ignota. Esperti stanno ora ispezionando il mezzo.

Tutti i 208 passeggeri e l’equipaggio stanno bene. La compagnia di bandiera elvetica indica infine di star accompagnando i viaggiatori e di occuparsi alacremente della continuazione del loro viaggio.

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