Stellantis investirà 13 miliardi di dollari negli Usa

Keystone-SDA

Stellantis investirà 13 miliardi di dollari nei prossimi quattro anni negli Stati Uniti.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) La produzione statunitense verrà potenziata del 50% con cinque nuovi modelli nei segmenti principali e 19 iniziative di prodotto nei prossimi quattro anni, generando oltre 5000 nuovi posti di lavoro negli stabilimenti in Illinois, Ohio, Michigan e Indiana. È l’investimento più significativo – sottolinea Stellantis – nei 100 anni di storia dell’azienda negli Stati Uniti.

L’investimento sosterrà inoltre la produzione negli Stati Uniti del nuovo motore a quattro cilindri. I nuovi lanci di prodotto si aggiungeranno a una programmazione regolare e già pianificata fino al 2029 di 19 modelli aggiornati in tutti gli stabilimenti statunitensi e di gruppi propulsori rinnovati.

“Questo investimento negli Stati Uniti, il più grande e individuale mai realizzato nella storia di Stellantis, stimolerà la nostra crescita, rafforzerà i nostri impianti produttivi e porterà più posti di lavoro americani negli Stati che consideriamo la nostra casa”, sottolinea Antonio Filosa, amministratore delegato di Stellantis e responsabile operativo per il Nord America.

“Mentre ci prepariamo ai prossimi 100 anni, poniamo il cliente al centro della nostra strategia – aggiunge – ampliando la nostra gamma e offrendogli la libertà di scegliere i prodotti che desidera e ama. Accelerare la crescita negli Stati Uniti è stata una priorità assoluta fin dal mio primo giorno. Il successo in America non è solo un bene per Stellantis negli Stati Uniti, ma ci rende più forti ovunque”.

Il piano di investimenti da 13 miliardi di dollari include i costi di ricerca, di sviluppo e dei fornitori per l’attuazione dell’intera strategia di prodotto dell’azienda per i prossimi quattro anni, nonché gli investimenti nelle attività produttive di Stellantis.

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

