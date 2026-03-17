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Stiglitz, “shock petrolio, uno dei peggiori eventi per democrazia”

Keystone-SDA

"Saranno i cittadini comuni a sostenere la maggior parte dei costi", tra "aumento dei prezzi del petrolio" e dei beni importati. "Gli Usa avevano già una crisi del costo della vita, e ora è ancora più grave".

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(Keystone-ATS) “Questo è uno degli eventi peggiori che si possano immaginare per la democrazia”, ha detto il Nobel per l’Economia Joseph Stiglitz in un’intervista all’ANSA prima della partecipazione a Bruxelles al Simposio Fiscale Ue 2026.

“Non solo Trump ha ridotto le sanzioni contro la Russia, ma il prezzo del petrolio russo è schizzato alle stelle”: “purtroppo la Russia è un grande vincitore”.

Stiglitz, che oggi ha 83 anni, ha vinto nel 2001 il Nobel per l’economia per i suoi contributi a studi che hanno dimostrato come l’informazione imperfetta porti a fallimenti di mercato, giustificando l’intervento governativo.

“Il prezzo lo pagano gli americani”

“Vediamo gli americani pagare il prezzo in termini di aumento dei prezzi del petrolio e di tutto ciò che importano, con effetti lungo tutta la catena di approvvigionamento” è stata la premessa. “Gli Stati Uniti avevano già una crisi del costo della vita, e ora è ancora più grave”, ha proseguito il noto economista statunitense.

“Finora l’Iran ha provocato forti aumenti nei prezzi di petrolio e gas, ma ci aspettiamo che, se la situazione continuerà, questi aumenti si estendano anche al cibo, all’alluminio e a molte altre materie prime”, ha segnalato.

In questa situazione “ci sono alcuni vincitori – ha sottolineato -: le compagnie petrolifere stanno andando molto bene. Stavo scherzando con un rappresentante del governo norvegese e gli ho detto: ‘Questo è davvero ottimo per la Norvegia’. Quindi ci sono dei vincitori e, purtroppo, la Russia è un grande vincitore”.

“Non solo Trump ha ridotto le sanzioni contro la Russia, ma il prezzo del petrolio russo è schizzato alle stelle – ha concluso -. Questo è uno degli eventi peggiori che si possano immaginare per la democrazia”.

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