A 40 anni dal furto, il mistero circonda la pietra di Unspunnen

Keystone-ATS

Il 3 giugno di 40 anni fa, la “mitica” pietra di Unspunnen fu rubata per la prima volta dai separatisti giurassiani. Riapparsa nel 2001, è stata nuovamente sottratta nel 2005. La società di ginnastica di Interlaken (Canton Berna), che è proprietaria dell’enorme sasso, spera di recuperarlo per esporlo in un museo.

3 minuti

“Vorremmo ancora riavere la pietra”, ha dichiarato all’agenzia Keystone-ATS Peter Michel, presidente della locale società di ginnastica. Quest’ultimo non l’ha più vista da molto tempo e non sa dove si trovi. “Forse nel canton Giura o sul fondo del lago di Thun”.

Altri sviluppi

Altri sviluppi Newsletter Abbonatevi alle nostre newsletter gratuite per ricevere i nostri articoli. Di più Newsletter

“Ma forse nessuno sa più dove sia”, ha aggiunto Michel, che ritiene che la sua scomparsa stia alimentando molte teorie. Il presidente della Società di ginnastica di Interlaken è convinto di una cosa: se la pietra dovesse riapparire, sarebbe in modo spettacolare.

Il masso fu rubato per la prima volta il 3 giugno 1984. I militanti separatisti del gruppo Bélier lo sottrassero dal Museo del turismo di Interlaken. Per i simpatizzanti autonomisti, questo blocco di granito di 83,5 kg è considerato un simbolo della lotta per la riunificazione del Giura storico.

Per gli abitanti dell’Oberland bernese, incarna parte delle loro tradizioni. Dopo il furto avvenuto nel 1984, la società di ginnastica ha dovuto acquistare una replica proveniente dalla regione del Grimsel.

Riapparizione al Marché-Concours

Con immensa sorpresa, riapparve nel 2001 al Marché-Concours di Saignelégier (Giura). Avvolta in una carta da regalo come un dolce gigante, la pietra di Unspunnen fu presentata a Shawne Fielding, invitata in qualità di ambasciatrice dell’Expo.02.

Tuttavia, la pietra era danneggiata e aveva perso due chili. I separatisti avevano inciso le stelle dell’UE, la data del voto sullo Spazio economico europeo e uno stemma dell’Ariete. La restituzione non fu affatto unanime: alcuni attivisti non si riconobbero in quello che descrivettero come un gesto affrettato. Il gruppo Bélier parlò addirittura di tradimento.

Altri sviluppi

Altri sviluppi Come sta la Svizzera? Partecipate al sondaggio della SSR! La SSR lancia un grande sondaggio nazionale per scoprire come si sente la popolazione e cosa la preoccupa nella vita di tutti i giorni. Di più Come sta la Svizzera? Partecipate al sondaggio della SSR! Collegamento esterno

Nuova scomparsa

Riportata al luogo d’origine e poi esposta nella hall dell’Hotel Victoria Jungfrau di Interlaken, la pietra è stata rubata una seconda volta nel 2005 da quattro simpatizzanti del gruppo Bélier. Come “regalo”, hanno lasciato una pietra da pavimentazione con lo stemma del Giura. Il furto provocò una tempesta mediatica.

La scorsa estate sono circolate voci sulla sua ricomparsa, dopo che la consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider aveva dichiarato alla NZZ am Sonntag che era giunto il momento di restituire la pietra. Alcuni si aspettavano che riapparisse al Marché-Concours.

Alcuni bernesi hanno considerato la scomparsa della pietra come il furto di una parte della loro storia. Dal 1805, infatti, questo masso di forma ovale è oggetto di una gara di lancio durante la “mitica” festa di Unspunnen.

Quella rubata nel 1984 è la replica della pietra utilizzata dal 1808 in poi. Oggi viene utilizzata una copia scolpita nel granito.

Un pezzo di storia

L’ultima volta che Peter Michel ha cercato attivamente di recuperare la pietra è stato prima del festa di lotta di Unspunnen del 2011. Se la pietra tornasse, mi piacerebbe che fosse esposta in un museo”, ha dichiarato, “perché oggi è un pezzo di storia”.