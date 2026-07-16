Un’invasione? La critica del turismo nelle Alpi svizzere verso il 1900

Una cartolina satirica risalente al 1910 circa mostra la Jungfrau del futuro, invasa dal turismo: treni, aerei e folle di visitatori e visitatrici conquistano la montagna. e-pics

Fu sposando Marie Stern, albergatrice a Wengen, che l’archeologo Jakob Wiedmer scoprì un po’ per caso il boom del turismo della Belle Époque nell’Oberland bernese. Annotò le sue impressioni nel romanzo Flut, una critica del turismo che lo costrinse ad abbandonare immediatamente il suo incarico di direttore d’albergo.

Condividi

11 minuti

Swissinfo pubblica regolarmente articoli dal Blog del Museo nazionale svizzeroCollegamento esterno dedicati a temi storici. Gli articoli originali sono generalmente in tedesco, talvolta in francese o in inglese.

Da figlio di fornaio ad archeologo, poi albergatore

Nato nel 1876 a Herzogenbuchsee, nel canton Berna, da padre fornaio, Jakob Wiedmer fu considerato fin da giovane una sorta di genio. A scuola si lodavano le sue grandi capacità di apprendimento. Tuttavia, poiché suo padre riteneva che ci fossero già abbastanza “intellettuali”, spinse il ragazzo a imparare un vero mestiere, quello di impiegato di commercio.

Jakob Wiedmer nel 1907. Wikimédia

Appena Wiedmer fu assunto in un posto di questo tipo a Zurigo, il suo datore di lavoro lo inviò ad Atene. Sembra che il soggiorno in quella città abbia alimentato il suo interesse per l’archeologia più che per il commercio. Tornato a Berna, il giovane divenne infatti archeologo, poi scrittore, prima di sposarsi nel gennaio 1904: a 27 anni convolò a nozze con Marie Stern, proprietaria di un albergo a Wengen, diventando così direttore d’hotel, secondo la legislazione dell’epoca.

Sulla strada del turismo di massa nell’Oberland bernese

L’esperienza vissuta da Jakob Wiedmer come albergatore nel 1904/1905, durante l’espansione del turismo di massa – se non addirittura del sovraturismo – lo segnò profondamente. All’epoca, la regione della valle di Lauterbrunnen, in particolare quella della Lütschine ai piedi dell’Eiger, del Mönch e della Jungfrau, possedeva già una lunga tradizione di turismo alpino.

Turismo di massa o sovraffollamento turistico? Il turismo di massa è definito come lo spostamento di un gran numero di persone verso destinazioni popolari, spesso con offerte standardizzate. Il sovraffollamento turistico, invece, indica una situazione in cui il turismo assume proporzioni tali da compromettere in modo significativo la qualità della vita della popolazione locale, nonché l’esperienza dei turisti.

Il turismo nell’Oberland bernese era iniziato nella seconda metà del XVIII secolo. Ad attirare gente nella regione erano soprattutto i paesaggi naturali. Il ghiacciaio inferiore e quello superiore di Grindelwald, allora ancora visibili dal villaggio e raggiungibili con una breve escursione, suscitarono grande interesse.

L’attrazione del pubblico, in gran parte urbano, per la “vista dei ghiacciai” è evidente dal grande numero di acquerelli e dipinti realizzati. Inoltre, nell’epoca romantica, visitatrici e visitatori erano affascinati anche dalle formidabili cascate.

Vista delle cascate dello Staubbach, nella valle di Lauterbrunnen, intorno al 1850. Con un’altezza di circa 300 metri, ispirarono a Goethe la sua poesia “Gesang der Geister über den Wassern” (Canto degli spiriti sulle acque) nel 1779. Un disegno di Franz Schütz, probabilmente acquistato all’epoca, è ancora oggi esposto nella casa di Goethe a Weimar. Musée national suisse

Oltre alle meraviglie naturali, anche eventi culturali attiravano il pubblico urbano. Nello spirito di un ritorno alle forme di vita originarie delle popolazioni alpine, nel 1805 nacque la Festa di UnspunnenCollegamento esterno. A sud di Interlaken, patrizi bernesi organizzarono un incontro ispirato alle tradizionali feste degli alpeggi, con gare e dimostrazioni artigianali e artistiche. Si dovettero ospitare circa 600 persone, causando un sovraccarico di alberghi e pensioni.

Raffigurazione della seconda edizione della Festa di Unspunnen nel 1808. La festa fu organizzata di nuovo solo un secolo dopo, nel 1905, durante il periodo d’oro del turismo nell’Oberland bernese. Musée national suisse

Lo sviluppo del turismo nell’Oberland bernese è strettamente legato a quello delle infrastrutture di trasporto, a partire dalla costruzione delle strade dalla metà del XVIII secolo. I grandi laghi, quello di Thun e quello di Brienz, furono inizialmente attraversati con battelli. Dal 1835 un battello a vapore navigò sul lago di Thun e, quattro anni dopo, anche su quello di Brienz, anche se numerose barche continuarono a essere utilizzate fino agli anni 1870.

Determinante per l’avvento del turismo di massa fu tuttavia il collegamento ferroviario, inizialmente limitato alla tratta Berna-Thun (1859/1861), da cui si proseguiva in battello. Solo a partire dal 1885 la rete ferroviaria si ampliò rapidamente: nel giro di dieci anni furono realizzate le linee Thun-InterlakenCollegamento esterno, Interlaken-Grindelwald, Interlaken-Lauterbrunnen e la Brünigbahn tra Brienz e Lucerna. Infine, con l’apertura della linea del Lötschberg nel 1913, si stabilì un collegamento con l’Alto Vallese fino a Milano.

Grazie alla migliore accessibilità, il turismo continuò a crescere nell’Oberland bernese. Tra le località nacque una competizione su due livelli: la qualità dell’offerta alberghiera e le ferrovie di montagna. Inizialmente, gli alloggi migliori per una clientela internazionale benestante si trovavano nelle città ai piedi delle Alpi, come Thun.

Ma alla fine del XIX secolo sorsero nuovi grandi alberghi sul lago di Brienz, a Grindelwald, Wengen o Mürren, dando inizio a una corsa per le migliori posizioni e per la clientela più ricca, con conseguenti rivalità e invidie tra i piccoli villaggi.

Il villaggio di Wengen e la ferrovia della Wengernalp, manifesto turistico di Anton Reckziegel, 1903. Il manifesto raffigura un villaggio allo stato naturale, incastonato nel cuore di un idilliaco paesaggio alpino. L’immagine suggerisce tuttavia chiaramente l’arrivo di un turismo di massa borghese sulla Kleine Scheidegg. Musée national suisse

Le ferrovie di montagna ebbero un ruolo particolare: cambiarono il modo di vedere le montagne. Fino ad allora solo gli alpinisti potevano ammirare le Alpi dall’alto; queste ferrovie permisero di raggiungere punti panoramici senza grandi sforzi. Dalla fine degli anni 1870 fino alla Prima guerra mondiale furono costruite numerose ferrovie a cremagliera e funicolari sempre più sofisticate.

In questo contesto, la costruzione della ferrovia del Wengernalp (1893), da Lauterbrunnen a Wengen fino alla Kleine Scheidegg e poi giù a Grindelwald, fu essenziale. Essa contribuì decisamente allo sviluppo del villaggio di Wengen. Il progetto più ambizioso era però il collegamento dalla Kleine Scheidegg allo Jungfraujoch, molto apprezzato dai turisti della Belle Époque.

La costruzione della ferrovia della Jungfrau non fu accolta all’unanimità: cartolina dell’epoca (circa 1912) che ironizza sulle sofferenze inflitte dalla ferrovia alle cime personificate dell’Eiger, del Mönch e della Jungfrau. Musée national suisse

Anche le guide turistiche favorirono il turismo di massa. Serie come il Murray’s Handbook for Travellers per il pubblico inglese e il Baedeker per quello tedesco indicavano i luoghi da non perdere in Svizzera e venivano aggiornate regolarmente.

Flut, un romanzo critico sul turismo

Con l’entusiasmo che lo caratterizzava, nel 1904 Jakob Wiedmer scrisse il romanzo intitolato Flut (l’ondata), che fu dato alle stampe l’anno successivo. Sebbene l’opera riscosse immediatamente un buon successo dopo la pubblicazione a puntate e fu menzionata persino sul Times di Londra, il suo contenuto non suscitò grande entusiasmo nell’Oberland bernese, e si capisce perché.

Copertina del romanzo “Flut” di Jakob Wiedmer, edizioni Huber De: Felix Müller: Rastlos. Das erstaunliche Leben des Archäologen und Erfinders Jakob Wiedmer-Stern (1876-1928)» (ouvrage uniquement disponible en allemand)

Il tema del libro è rimasto di grande attualità, anche oggi. L’azione si svolge a Stägen; si tratta evidentemente di Wengen, anche se alcuni passaggi richiamano alla mente altri luoghi come Mürren. Questo isolato villaggio di montagna dalle tradizioni rurali si trasforma improvvisamente in una località turistica internazionale invasa dai turisti. I contadini diventano albergatori, sullo sfondo di gelosie e conflitti.

Le descrizioni di Jakob Wiedmer non nascono dal nulla e ricordano molte località dell’Oberland bernese. Il romanzo si conclude con un finale apocalittico: il villaggio viene completamente distrutto da un incendio, simbolo delle conseguenze di uno sviluppo centrato esclusivamente sul turismo e del suo impatto sulla natura alpina. Un primo crollo reale si verificò con la Prima guerra mondiale, che causò la scomparsa dei turisti internazionali.

“Avanti, costruite ferrovie ovunque, profanate la Jungfrau con il frastuono delle vostre macchine e la cupa marea di gente, e calpestate il suo capo con le vostre suole sporche del fango della grande città! […] Ma l’avete violentata; la svendete per un misero guadagno, come una volgare prostituta!”. Estratto da Flut, pagina 228 della nuova edizione (traduzione libera). Questo brano prefigura ciò che la caricatura del 1912 denunciò in occasione dell’inaugurazione della ferrovia della Jungfrau.

Il romanzo critico di Wiedmer si inserisce in una tradizione narrativa che affronta con cautela, in modo sfumato o del tutto negativo, l’emergere del turismo di massa e le sue conseguenze sulle comunità di queste valli svizzere.

Alla fine del XIX secolo, il confronto tra la popolazione locale e il turismo fu messo in luce in modo sempre più critico; anche le fratture all’interno delle società alpine acquisirono maggiore rilevanza. Così, anche il racconto di Arnold Halder Die Stiefelchen oder Was sich in Interlaken Alles treffen kann (1883) esamina, almeno brevemente, il mondo che si opponeva agli alberghi di lusso.

Una nuova edizione 120 anni dopo La nuova edizione del romanzo Flut è uscita recentemente presso ChronosCollegamento esterno, a 120 anni dalla pubblicazione dell’opera. È accompagnata da una prefazione del biografo di Wiedmer, Felix Müller, e da una postfazione di Christian Rohr sulla storia del turismo.



Accanto agli alberghi sopravvivevano quartieri miserabili, popolati da bambini vestiti di stracci, mendicanti e briganti. Nella sua tesi del 1891 su I principali cambiamenti nello stile di vita delle popolazioni di alta montagna in Svizzera nel corso del XIX secolo, anche il futuro poeta bernese Rudolf von Tavel descriveva una mendicità palese o mascherata, incarnata da suonatori di corno o da bambini che vendevano mazzi di fiori. Nel 1900, l’Oberland bernese era quindi già in preda al sovraffollamento turistico.

Dopo la rottura con Wengen

La pubblicazione del romanzo provocò la rottura degli sposi Wiedmer con Wengen. La coppia si trasferì a Berna, dove Wiedmer divenne direttore del Museo storico nel 1907.

Il suo lavoro di archeologo fu pionieristico. Tuttavia, anche questa attività finì per sembrargli troppo monotona. Con il ricavato della vendita dell’hotel di Wengen, finanziò alcune iniziative all’estero, finché lo scoppio della Prima guerra mondiale non pose fine alle sue ambizioni.

Annuncio di vendita dell’hotel-pensione Stern De: Felix Müller: Rastlos. Das erstaunliche Leben des Archäologen und Erfinders Jakob Wiedmer-Stern (1876-1928) (ouvrage uniquement disponible en allemand)

Così, il finanziere si trasformò in inventore di macchine di ogni genere, moltiplicando i progetti. Il suo sogno più grande fu quello di adattare il suo ultimo romanzo, Kyra Fano, per il cinema, con nientemeno che Alfred Hitchcock alla regia. Ma non se ne fece nulla: afflitto da anni dalle conseguenze della sifilide e da una malattia reumatica, il genio che non riuscì mai a trovare pace si spense il 3 agosto 1928.

L’autore L’autore di questo articolo, Christian Rohr, è professore di storia ambientale e del clima all’ Università di BernaCollegamento esterno.

L’articolo originale sul blog del Museo nazionale svizzeroCollegamento esterno

Traduzione con il supporto dell’IA/mar

Come utilizziamo l’IA per le nostre traduzioni Per alcuni dei nostri contenuti, utilizziamo degli strumenti di traduzione automatica. Ogni articolo tradotto in questo modo è in seguito verificato in dettaglio da un/a giornalista in modo da garantire l’esattezza del contenuto. L’utilizzo di strumenti di traduzione automatica ci permette di dedicare più tempo alla redazione di articoli approfonditi. Qui potete trovare più dettagli sul nostro modo di lavorare con l’intelligenza artificiale.

Articoli più popolari I più discussi