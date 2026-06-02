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Strage per una lite in famiglia in Iowa, sette morti

Keystone-SDA

Sette persone sono morte in Iowa in seguito a delle sparatorie scaturite da una lite domestica.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) L’allarme è scattato nel primo pomeriggio a Muscatine, quando la polizia ha risposto a una chiamata e ha trovato in un’abitazione quattro persone uccise a colpi di arma da fuoco.

La caccia all’uomo è scattata subito: gli agenti sono stati in grado di identificare l’aggressore in Willis McFarland, trovato poco dopo senza vita. Dalle prime rilevazioni si sarebbe suicidato. Nel giro di poche ore altri allarmi sono scattati nella cittadina e altre due vittime sono state rinvenute. Tutte le persone decedute avevano legami familiari con McFarland.

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