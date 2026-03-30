Studente apre il fuoco in una scuola in Argentina, morto un 13enne

Keystone-SDA

Un quindicenne ha aperto il fuoco all'interno di una scuola nella provincia di Santa Fe, in Argentina, uccidendo un compagno di 13 anni e ferendo almeno altri otto studenti. L'attacco è avvenuto nell'istituto Mariano Moreno poco dopo le 7 del mattino.

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(Keystone-ATS) Secondo quanto riferito ai media locali dal segretario di governo del comune di San Cristóbal, Ramiro Muñoz, gli studenti erano radunati all’ingresso in attesa dell’alzabandiera quando il ragazzo ha estratto l’arma dallo zaino – un fucile da caccia – e sparato circa cinque colpi nel cortile della scuola.

Un adolescente di 13 anni, ferito gravemente al volto e al collo, è deceduto poco dopo in ospedale. Un 15enne è ricoverato in condizioni gravissime, mentre almeno altri sette ragazzi sono rimasti feriti in modo meno grave.

Decisivo l’intervento di un assistente scolastico, che si è lanciato contro il ragazzo riuscendo a disarmarlo. L’aggressore è stato poi fermato dalla polizia.

Un video girato all’interno della scuola e diffuso sui social e dai media locali documenta gli spari e la fuga di studenti e personale dal luogo della sparatoria.

L’edificio scolastico, evacuato subito dopo i fatti, resta sotto sequestro. A seguito dell’attacco sono stati proclamati lutto e sospensione delle attività didattiche per l’intera settimana.