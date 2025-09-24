The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Studio UZH: il declino delle capacità motorie inizia a 35 anni

forme di plastilina
La motricità fine rimane stabile fino a un'età avanzata. Keystone-SDA

Una ricerca dell'Università di Zurigo (UZH) dimostra: le capacità motorie dell'essere umano si sviluppano più rapidamente fino ai 10 anni, raggiungono il loro apice tra i 20 e i 35 anni, poi forza, equilibrio, coordinazione e motricità generale iniziano a decrescere.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) La motricità fine può invece rimanere stabile fino a un’età avanzata, si legge in un comunicato odierno.

Lo studio ha seguito 1620 persone tra i 6 e gli 80 anni dal 1983 al 2023. A partire dai suoi risultati i ricercatori potranno realizzare delle curve normative delle capacità in funzione dell’età, che permetteranno a dottori e terapeuti di individuare dei cali precoci della mobilità e di curarli adeguatamente.

Test standardizzato

Le misurazioni sono state effettuate con il test standardizzato “Zurich Neuromotor Assessment” che ha valutato la motricità fine e globale, l’equilibrio, la qualità dei movimenti, così come i movimenti veloci di mani e piedi. “Il vantaggio di questo test è che tutte la categorie d’età hanno svolto gli stessi esercizi, adattando solo il numero delle ripetizioni, in modo da poter confrontare al meglio i risultati”, ha spiegato la co-autrice dello studio Tanja Kakebeeke nel comunicato.

I dati raccolti dimostrano inoltre che i maschi raggiungono la capacità massima un anno dopo le donne, le quali si dimostrano più dotate di equilibrio e motricità fine, mentre la loro forza e la motricità complessiva sono meno sviluppate.

Riguardo alla ricerca, svolta dal team del pediatra Oskar Jenni in collaborazione tra l’ateneo e l’Ospedale pediatrico di Zurigo, è stato pubblicato un articolo sulla rivista specializzata “Frontiers in Aging Neuroscience”.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Benjamin von Wyl

Il vostro Paese può resistere ad attacchi contro la sua democrazia?

Le democrazie sono sempre più minacciate, sia dall’interno che dall’esterno. Come se la cavano le istituzioni del vostro Paese?

Partecipa alla discussione
4 Mi piace
36 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
27 Mi piace
37 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
26 Mi piace
24 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR