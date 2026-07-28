The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizzato

Accedi per aggiungere temi al tuo feed.

Iscriviti ora
Elenco dei preferiti

Accedi per aggiungere articoli alla tua lista salvata.

Iscriviti ora
Democrazia svizzera
Guerre dell’informazione
Democrazia digitale
Elezioni mondiali
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter
Comunità degli Svizzeri all'estero
Politica svizzera
Emigrazione
La Svizzera insolita
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Restate in contatto con la Svizzera

Sulzer: “taglieremo costi e personale”, borsa plaude

Keystone-SDA

Sulzer reagisce alle difficoltà della sua divisione Chemtech, che nel primo semestre ha subito un arretramento dei nuovi ordinativi (-22% su base annua) andando a pesare sull'intero risultato del gruppo industriale.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Nel comparto è previsto un taglio del 10% a livello di costi e personale, ha affermato la presidente esecutiva Suzanne Thoma nella teleconferenza di commento ai dati aziendali odierni.

“Abbiamo avviato un ulteriore programma di ristrutturazione per Chemtech e intendiamo così accelerarne la trasformazione”, ha spiegato la dirigente 64enne che fra il 2013 e il 2022 è stata numero uno del gruppo energetico BKW. I benefici di questi interventi saranno visibili a partire dal primo semestre del 2027.

Il responsabile finanziario Thomas Zickler ha quantificato i costi legati al piano in pochi milioni di franchi, a cui si aggiunge una svalutazione straordinaria su un impianto a Singapore. “I costi per le misure su Chemtech non peseranno però sulla redditività del secondo semestre”, ha assicurato, aggiungendo che gli interventi già avviati nel 2025 inizieranno ora a dispiegare pienamente i loro effetti.

Nonostante il quadro complessivo, Thoma ha voluto sottolineare che il trend positivo di fondo per Chemtech – divisione specializzata in tecnologie e soluzioni per i processi chimici, soprattutto in separazione, purificazione, miscelazione statica e polimerizzazione – resta intatto. “Stiamo assistendo a una stabilizzazione nelle attività di base: all’inizio del secondo trimestre, il calo delle commesse è stato meno marcato rispetto al primo”, ha precisato la dirigente con dottorato al Politecnico federale di Zurigo.

La borsa ha reagito con entusiasmo: sul mercato elvetico l’azione Sulzer guadagnava nel pomeriggio il 7%. Dall’inizio dell’anno il titolo è stabile, mentre sull’arco di dodici mesi ha guadagnato l’1% e in cinque anni la performance è del +70%.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR