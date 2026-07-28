Sulzer: commesse in calo, ma aumentano i profitti

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Ordinativi in calo per Sulzer: nel primo semestre lo storico gruppo zurighese, fra le società industriali più importanti del paese, ha visto le nuove commesse scendere (su base annua) del 9% a 1,8 miliardi di franchi.

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(Keystone-ATS) A livello organico, cioè al netto degli effetti valutari, nonché delle acquisizioni e dismissioni, la contrazione è del 4%, emerge dalle comunicazioni odierne. Pure il fatturato è sceso del 4% (a 1,7 miliardi), mentre il risultato operativo Ebitda (cioè prima di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti) è salito del 3% a 259 milioni. In progressione è anche l’utile netto, che si è attestato a 139 milioni (+8%).

La dirigenza ritiene che la seconda parte dell’anno sarà più dinamica della prima. Vengono pertanto mantenuti gli obiettivi annuali, che vertono in particolare su una progressione delle nuove commesse compresa fra l’1% e il 5% e su un aumento del fatturato del 2-5%.

I dati pubblicati oggi sono superiori alle aspettative degli analisti in termini di ordinazioni ed Ebitda, mentre in relazione al fatturato sono leggermente inferiori. La reazione della borsa alle informazioni diffuse di primo mattino è stato molto positiva: l’azione in mattinata guadagnava il 6%.

Sulzer è un marchio storico dell’economia elvetica. L’azienda fondata nel 1834 a Winterthur (ZH) da Johann Jacob Sulzer si distinse nei decenni seguenti per lo spirito innovativo non solo in campo industriale: nel 1870 la società creò infatti la prima scuola professionale aziendale della Svizzera e nel 1890 la prima commissione dei lavoratori del paese. Oggi Sulzer è una realtà con un organico di 13’300 posti di lavoro a tempo pieno, specializzata nelle applicazioni di ingegneria dei fluidi e di trattamento chimico: nello specifico quindi tecnologie di pompaggio, agitazione, miscelazione, separazione, purificazione, cristallizzazione e polimerizzazione ad alta efficienza energetica per liquidi di ogni tipo.