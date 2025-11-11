Sunrise: aumentano clienti, diminuisce perdita trimestrale

Keystone-SDA

L'operatore telefonico Sunrise ha fatto registrare un aumento di clienti nell'ultimo trimestre e una riduzione della sua perdita netta. Il numero due del settore in Svizzera può così confermare le sue prospettive finanziare per l'esercizio 2025.

1 minuto

(Keystone-ATS) Tornato in borsa dopo circa un anno, il gruppo nel terzo trimestre ha avuto una perdita dei ricavi dell’1,1% su un anno, a 740,9 milioni di franchi, si legge in un comunicato odierno.

L’attività della clientela privata è scesa del 3%, mentre quella dei clienti professionali è cresciuta del 2,6%.

Il risultato operativo lordo (Ebitdaal) aggiustato è progredito del 2,4% a 270,1 milioni, grazie alla continua riduzione dei costi. La perdita netta è dunque scesa a 4,4 milioni, dopo che nello stesso periodo del 2024 si attestava a 18,3 milioni.

La società ha guadagnato 20’000 abbonamenti di telefonia mobile, ma ha perso 7’000 utenti internet. A fine settembre contava pertanto 3,15 milioni di abbonati mobili, 1,29 milioni di clienti internet e 0,97 milioni di clienti per la sua offerta televisiva.