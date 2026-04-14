Sunrise: guasto paralizza assistenza clienti

Keystone-SDA

Inizio di settimana complicato per Sunrise: a causa di un malfunzionamento, l'operatore ha dovuto affrontare fra ieri e oggi interruzioni dei propri servizi a vari livelli. Particolarmente colpite la consulenza alla clientela e le vendite online.

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(Keystone-ATS) I problemi sono iniziati ieri pomeriggio a causa di un’errata configurazione di una piattaforma interna, legata a lavori di manutenzione. Secondo l’ufficio stampa della società di telecomunicazioni, sono stati interessati il servizio clienti, le vendite online e una soluzione di telefonia per piccole e medie imprese.

Internet, telefonia fissa, tv e connessioni mobili non sono invece stati colpiti dal disguido, ha sottolineato un portavoce di Sunrise raggiunto dall’agenzia finanziaria AWP. Il problema è rientrato verso il mezzogiorno odierno, ma potrebbero comunque ancora verificarsi tempi di attesa più lunghi per chi si rivolge all’assistenza clienti.