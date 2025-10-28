Sunrise: nuovo CCL, più congedo parentale e aumento salari minimi

Keystone-SDA

Aumento dei salari minimi e maggiori congedi parentali: sono due delle novità introdotte dal nuovo contratto collettivo di Sunrise, negoziato con il sindacato Syndicom, che entrerà in vigore il primo gennaio 2026.

(Keystone-ATS) Il congedo di maternità – riferisce il gruppo telecom in un comunicato odierno – sarà esteso a 20 settimane (dalle 18 attuali), mentre i padri avranno diritto a 8 settimane (oggi 6). La stessa estensione è prevista per il congedo per adozione.

I dipendenti avranno inoltre la possibilità di richiedere una riduzione temporanea dell’orario di lavoro per esigenze familiari, con la garanzia di poter ritornare al grado di occupazione originario. Questa misura si applica anche per assistere un familiare bisognoso di cure.

Oltre alle misure per la famiglia, il nuovo CCL punta sullo sviluppo professionale e personale, riconoscendo due giorni all’anno di formazione retribuita. È stata inoltre prevista una transizione flessibile verso la pensione, con la possibilità di ridurre gradualmente l’orario di lavoro a partire dai 58 anni. Sul fronte economico infine Sunrise ha anche aumentato la busta paga più bassa, che passa da 57’000 a 59’000 franchi.

“Attraverso il nostro CCL progressivo intendiamo rafforzare una cultura aziendale orientata all’innovazione, che tiene conto delle diverse esperienze di vita e offre flessibilità per esigenze individuali”, afferma il CEO di Sunrise André Krause, citato nella nota. “Condizioni di lavoro competitive contribuiscono in modo significativo alla motivazione, alle prestazioni e al senso di appartenenza dei dipendenti”.

“Il risultato dimostra che il partenariato sociale è particolarmente efficace quando le esigenze dei dipendenti vengono prese sul serio”, gli fa eco Teresa Dos Santos Lima-Matteo, responsabile settoriale presso Syndicom, a sua volta citata nel documento per la stampa.