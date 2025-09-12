The Swiss voice in the world since 1935
Suva: il responsabile delle finanze se ne andrà, motivi di salute

Keystone-SDA

Partenza ai piani alti della Suva: l'attuale responsabile del dipartimento finanze e informatica Hubert Niggli lascerà l'azienda nell'estate 2026 per motivi di salute.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Dottore in fisica, il dirigente è attivo da 23 anni per l’istituto svizzero di assicurazione contro gli infortuni e dal 2019 è membro della direzione, si legge in un comunicato odierno. Nella sua funzione è stato responsabile della gestione patrimoniale e “ha contribuito in misura determinante alla performance lusinghiera degli investimenti di capitale operati dalla Suva”. Questo ha permesso all’azienda autonoma di diritto pubblico di ridurre a più riprese i premi dei suoi assicurati e di vantare una situazione finanziaria che viene definita ottima.

“Impegnarmi per la Suva mi procura un grande piacere: un’affezione agli occhi mi costringe però a ridefinire le priorità, ecco perché la prossima estate affiderò le mansioni che svolgo a nuove mani”, afferma il manager 57enne sposato e padre di due figli in dichiarazioni riportate nella nota. “Nella sua pluriennale attività, Hubert Niggli ha modernizzato l’assetto finanziario e l’informatica della Suva con accortezza ed efficacia”, gli fa eco il presidente della direzione Felix Weber, a sua volta citato nel documento per la stampa. Nelle prossime settimane sarà avviato il processo di successione.

