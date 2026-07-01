Svezia: da oggi costo abbonamenti mezzi pubblici dimezzato

Keystone-SDA

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Da oggi e per i prossimi sei mesi in Svezia, gli abbonamenti mensili di trasporto pubblico locale costano la metà del solito. Il governo ha stanziamento di 6,5 miliardi di corone alle regioni per sovvenzionare gli abbonamenti di trasporto pubblico fino a fine anno.

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(Keystone-ATS) La mossa del governo conservatore, guidata dal Premier Ulf Kristersson, intende favorire l’uso dei mezzi pubblici al posto della macchina negli spostamenti quotidiani e risparmiare così carburante. Il tutto non tanto per motivi ambientalisti, ma bensì per motivi economici.

La guerra in Iran e la crisi dello stretto di Hormuz hanno aumentato il prezzo del petrolio globalmente e questo incentivo è volto a dare un sostegno alla cittadinanza. All’annuncio del sussidio molti partiti dell’opposizione hanno accusato il governo di usare la manovra per cercare di vincersi consensi da parte dell’elettorato, con le elezioni parlamentari in arrivo a settembre: “È un commento incredibilmente cinico” ha ribattuto il Premier Ulf Kristersson, riportato dalla Tv di servizio pubblico svedese, Svt.