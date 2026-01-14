Svezia invia personale militare in Groenlandia per esercitazioni

Keystone-SDA

La Svezia invia personale militare in Groenlandia su richiesta della Danimarca per partecipare al rafforzamento della sicurezza del territorio autonomo: lo ha annunciato su X il primo ministro Ulf Kristersson.

(Keystone-ATS) “Alcuni ufficiali delle Forze Armate svedesi stanno arrivando oggi in Groenlandia. Fanno parte di un gruppo proveniente da diversi paesi alleati e prepareranno i prossimi passi nell’ambito dell’esercitazione danese ‘Operation Arctic Endurance’.

È su richiesta della Danimarca che la Svezia invia personale militare”, ha specificato, aggiungendo che faranno parte di un gruppo di militari provenienti da “diversi Paesi alleati”.