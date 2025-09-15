The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Svizzera, pernottamenti in aumento anche in agosto: +2,3%

Keystone-SDA

Si conferma anche in agosto la tendenza positiva emersa nei mesi precedenti nel settore alberghiero svizzero. Secondo una prima stima diffusa oggi dall'Ufficio federale di statistica (UST), nel mese in rassegna i pernottamenti sono aumentati del 2,3% su base annua.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) La crescita è stata trainata dai clienti internazionali, che hanno fatto segnare una crescita del 5,2% rispetto ad agosto del 2024. In calo invece gli ospiti svizzeri: -1,1%.

Da gennaio a fine luglio il settore aveva già registrato 25,3 milioni di pernottamenti (+1,6%). I dati di agosto mettono il settore alberghiero sulla buona strada per superare il record di 42,8 milioni di pernottamenti dell’anno scorso.

Il 22 settembre l’UST pubblicherà una seconda stima per quanto riguarda il mese di agosto, mentre i valori definitivi e assoluti per il periodo da gennaio ad agosto seguiranno il 3 ottobre.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
17 Mi piace
21 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

Come vedete il futuro del vostro continente?

Alcune regioni del mondo vivono con la promessa di un futuro in costante miglioramento. Ma come si presenta in realtà?

Partecipa alla discussione
36 Mi piace
27 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Céline Stegmüller

Avete antenati svizzeri? State programmando un viaggio per visitare i luoghi in cui vivevano?

Siamo molto interessati a conoscere la vostra ricerca genealogica.

Partecipa alla discussione
34 Mi piace
67 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR