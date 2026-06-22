Svizzera accoglie con favore “progressi costruttivi” al Bürgenstock

Keystone-SDA

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La Svizzera accoglie con favore i "progressi costruttivi" tra gli Stati Uniti e l'Iran annunciati nelle prime ore di oggi al Bürgenstock (NW).

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(Keystone-ATS) Si rallegra dell’avvio di un comitato di alto livello per il prosieguo dei negoziati, che considera “un passo positivo”, e rimane pronta “a sostenere questo processo”.

“Il nostro obiettivo è che la nostra diplomazia continui a essere utile alla de-escalation, alla stabilità e alla pace”, ha dichiarato all’agenzia Keystone-ATS il portavoce del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), Nicolas Bideau.

La Svizzera accoglie inoltre con favore la tabella di marcia per proseguire i colloqui per 60 giorni, conformemente al protocollo d’intesa firmato mercoledì dai presidenti statunitense Donald Trump e iraniano Massoud Pezechkian. Essa stabilisce “le condizioni per l’avvio immediato di nuove discussioni tecniche”, aggiunge il portavoce.

La Svizzera ha facilitato le discussioni condotte da Washington e Teheran insieme ai due mediatori qatariota e pakistano. Fino a 2000 militari e la polizia hanno garantito la sicurezza del sito nidvaldese.